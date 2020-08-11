Руины древней церкви в Стамбуле завалили мусором

Стамбул, 11 августа. Руины древней церкви Святого Полиеуктоса, расположенной на территории Стамбула, оказались завалены грудами мусора. Это сооружение являлось крупнейшей базиликой города до того, как был возведен собор Святой Софии, об этом сообщает местное издание Haberler.

Источник отмечает, что остаткам исторического памятника нанесен серьезный ущерб, несмотря на то, что руины церкви огорожены проволочной сеткой. Один из местных жителей в интервью журналистам турецкого издания рассказал, что всего несколько лет назад это здание находилось в гораздо лучшем состоянии, чем на текущий момент. Сейчас, помимо гор бытового мусора, здесь находятся палатки бездомных, которые еще больше засоряют эту территорию.

«Здесь было чисто, ограда не была повреждена. Мы должны ценить нашу историю и думаю, что активисты вскоре обратятся к властям с просьбой принять соответствующие меры по сохранению исторического памятника», — отметил житель Стамбула, общаясь с корреспондентом.

Церковь Святого Полиеуктоса была построена в период с 524 по 527 годы, она возведена в честь римского солдата. На текущий момент от постройки остались лишь руины, за которыми совершенно не следят власти Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о большом количестве мусора, накопившегося в центре Стамбула после пятничного намаза в Айя-София.