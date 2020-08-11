Сенатор рассказал о «праздничной» выплате для российских пенсионеров

Москва, 11 августа. Сенатор, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский оценил возможность «праздничной» выплаты к Международному дню пожилого человека.

Он не исключил, что российские пенсионеры получат доплату в 700 рублей к 1 октября — в этот день отмечается Международный день пожилого человека. Средства на дополнительные выплаты могут выделить регионы из своих бюджетов, однако на федеральном уровне средства на эти цели не предусмотрены, пояснил парламентарий.

«Каждый регион имеет возможность сделать это самостоятельно, если есть на этот счет ресурсы. О каких-то плановых выплатах со стороны централизованных источников, честно говоря, я не слышал, чтобы здесь что-то планировали», — сказал Рязанский в интервью изданию «Политика сегодня».

Он также напомнил, что Союз пенсионеров России организует для людей старшего поколения форум, включающий спортивные фестивали и конкурсы, например, «Поединки хоров». По его словам, общество отмечает вклад пенсионеров в процесс передачи знаний из поколения в поколение.

Ранее стало известно, что Негосударственные пенсионные фонды выплатят своим клиентам более 20 млрд рублей в течение этого года. Выплаты затронут пенсионеров, у которых есть право в НПФ на пожизненные или срочные пенсии, а также наследников скончавшихся людей.