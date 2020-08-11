Юлия Высоцкая шокировала поклонников короткой прической



Москва, 11 августа. Актриса Юлия Высоцкая напомнила поклонникам, как экспериментировала с прической. Она опубликовала архивное фото в своем аккаунте в Instagram. Подписчики неоднозначно оценили преображение длинноволосой блондинки. Короткая прическа и темный цвет волос шокировали пользователей Instagram.

«Оооочень коротко... хочу ли я снова так? нет, но это было интересно и в работе и в мире, а еще много неплохих фоток осталось) почему не хочу сейчас? Потому что чувствовала себя слишком беззащитной, почти «голой», потому что, чтобы быть лысой, мне нужен толчок, я консерватор или даже трус) но никогда не говори никогда...», — подписала фотографию Заслуженная артистка России.

В комментариях отметились как поклонники таланта актрисы, так и другие звезды шоу-бизнеса. Композитор Игорь отреагировал комплиментом, певец Юрий Николаев вспомнил, что именно в таком образе Юлия Высоцкая ранее была ведущей на телевидении.

«Нет. Ооочень коротко. и как- то грустно...без радости и ...нет», «Прическа ежик», «Юля вам лучше каре», «Юлия, очень стильно! Хочу тоже так, но, наверное, не решусь никогда», — разделились мнения подписчиков Юлии Высоцкой.

Также среди комментариев много реплик женщин, которые вдохновились смелым поступком актрисы и коротко подстриглись. Пользователи также отмечают безупречный внешний вид Юлии Высоцкой и просят поделиться советом удачных фотографий. Сейчас актриса занимаемся производством телевизионных программ и товаров для кухни и дома под собственным брендом. Ее три кулинарные студии работают в Москве. Также ее совместный проект с мебельной фабрикой дважды попадал в рейтинг Forbes как самая быстроразвивающаяся франшиза с вложениями до 1 млн рублей.