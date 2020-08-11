Гигинеишвили и Оболенцева развелись через год после свадьбы

Москва, 11 августа. Российский кинорежиссер Резо Гигинеишвили развелся с Надеждой Оболенцевой.

Гигинеишвили и Оболенцева сыграли свадьбу летом 2019 года. При этом в 2017 году режиссер развелся с актрисой Надеждой Михалковой. После начала отношений с Оболенцевой, Гигинеишвили заявлял, что не считает важным официальный брак.

По данным Telegram-канала «Антиглянец», друзья Гигинеишвили советовали ему не спешить с женитьбой, прогнозируя скорый крах брака.

«Причины — вранье и обманутые ожидания насчет денег с обеих сторон», — заявил собеседник Telegram-канала, пожелавший остаться анонимным.

Стоит отметить, что Гигинеишвили и Оболенцева перестали проводить время вместе. Недавно Оболенцева отправилась в отпуск на Алтай в компании друзей и без мужа. Кроме того, Гигинеишвили весьма сдержано поздравил Оболенцеву с днем рождения. При этом ранее его страница в Instagram пестрела страстными признаниями в любви к бывшей супруге.

Ранее Надежда Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Резо Гигинеишвили. По словам Михалковой, семейная жизнь и беременность дались ей очень тяжело с психологической точки зрения. Она думала, что после родов ей придется сидеть дома, а в это время более молодые и стройные актрисы займут ее место. После появления на свет дочери Михалкова пережила послеродовую депрессию.