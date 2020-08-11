Стали известны подробности о состоянии Ефремова после госпитализации из суда

Москва, 11 августа. Михаила Ефремова сегодня доставили в реанимацию прямо из зала суда. Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что состояние актера крайне тяжелое, и в этом виноваты СМИ. Федеральному агентству новостей стали известны подробности госпитализации Ефремова.

В настоящее время артист находится в Боткинской больнице Москвы. Ему оказывают помощь. По словам источника ФАН, состояние Ефремова не крайне тяжелое, а просто тяжелое, поэтому он пока помещен в реанимационную палату.

Пашаев у здания суда заявил журналистам, что у его подзащитного диагностировали или предынфарктное, или предынсультное состояние. Юрист возмутился тому, что актера вообще привезли в суд. В том, что Ефремову стало плохо, он винит прессу.

«Виноваты журналисты, раздувшие шумиху в СМИ», — подчеркнул Пашаев.

В ответ на замечание о том, что СМИ делают свою работу и освещают судебный процесс, адвокат уточнил, что виноваты «определенные шоумены, которые с утра до вечера дают дезинформацию».

Слушание дела о смертельном ДТП на Садовом кольце перенесено на 12 августа.