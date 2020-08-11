Миро похвалила «живущую полной жизнью» Диденко за отказ скорбеть по мужу

Москва, 11 августа. Блогер Екатерина Диденко решила не скорбеть долго по погибшему в сухом льду мужу и закрутила роман с молодым актером. Лена Миро похвалила «живущую полной жизнью» вдову.

Диденко поделилась фотографиями с отдыха в Сочи с новым ухажером. Однако подписчики Диденко удивились, как ей удалось так быстро забыть погибшего мужа. Блогер объяснила, что она «выбирает жить», а не скорбеть.

«Для кого нужна галочка – скорбеть ровно год? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366-й идешь в отрыв во все тяжкие? Я выбираю жить!» — написала она.

Миро удивилась реакции подписчиков. Она отметила, что вина Диденко лишь в том, что она себя не сдерживает.

«Нужно отдать должное Екатерине — отрывается, как быдло, по полной. Развеяла прах мужа — поимела подписоты. А теперь пришла пора стать снова счастливой женой и примерной матерью», — объяснила Миро.

Блогер отметила, что Диденко всего лишь «отпустила тормоза» и демонстрирует подписчикам все, что им нужно.

«Катя старается — дает своим подписчикам-трупоедам то, что им нужно. Море, молодого совокуплятора, активный отдых <…> И кто, по-вашему, хуже — Диденко или ее трупоедки», — подытожила блогер.

Возлюбленным 29-летней Диденко стал актер Влад Черных. Слухи об их романе ходили давно, но Екатерина не спешила афишировать отношения. Недавно она поделилась фото, на котором стоит в объятиях нового ухажера.