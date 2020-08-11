Эксперт назвал две главные причины пожаров в жилых домах

Санкт-Петербург, 11 августа. Основная причина пожаров — это неосторожное обращение с огнем. Об этом в ходе онлайн-встречи Медиагруппы «Патриот» на тему «Техногенные катастрофы — что нас ждет в 2020 году» заявил председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов.

«Основная причина пожаров, порядка 35-40%, — это неосторожное обращение с огнем в разных формах проявления. Это курение, неправильная топка печей, детские шалости с огнем и т. д. Практически 50% пожаров происходят из-за действия или, в случае с детьми, бездействия взрослых», — заявил Григорий Попов.

Еще одна частая причина возникновения пожара — неисправная проводка в жилых домах.

«Короткое замыкание, перегрузка в сети, неправильный выбор автомата защиты или неправильная эксплуатация электроприбора», — перечислил эксперт наиболее частые причины возникновения пожара.

Замыкают список наиболее распространенных ситуаций пожары на автотранспорте.

«Техногенных пожаров у нас, к счастью, на порядок меньше, чем бытовых. Пожаров на автотранспорте — еще меньше», — отметил эксперт.

Для предупреждения пожароопасных ситуаций Григорий Попов рекомендует усилить просветительскую работу среди населения.