Эксперт назвал две главные причины пожаров в жилых домах

Санкт-Петербург, 11 августа. Основная причина пожаров — это неосторожное обращение с огнем. Об этом в ходе онлайн-встречи Медиагруппы «Патриот» на тему «Техногенные катастрофы — что нас ждет в 2020 году» заявил председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов.
«Основная причина пожаров, порядка 35-40%, — это неосторожное обращение с огнем в разных формах проявления. Это курение, неправильная топка печей, детские шалости с огнем и т. д. Практически 50% пожаров происходят из-за действия или, в случае с детьми, бездействия взрослых», — заявил Григорий Попов.
Еще одна частая причина возникновения пожара — неисправная проводка в жилых домах.
«Короткое замыкание, перегрузка в сети, неправильный выбор автомата защиты или неправильная эксплуатация электроприбора», — перечислил эксперт наиболее частые причины возникновения пожара.
Замыкают список наиболее распространенных ситуаций пожары на автотранспорте.
«Техногенных пожаров у нас, к счастью, на порядок меньше, чем бытовых. Пожаров на автотранспорте — еще меньше», — отметил эксперт.
Для предупреждения пожароопасных ситуаций Григорий Попов рекомендует усилить просветительскую работу среди населения.
«Без правильного восприятия пожароопасной ситуации каждым гражданином, не важно, в быту или на рабочем месте, либо в общественных местах на культурно-массовых мероприятиях, мы не снизим вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и масштабы ее развития», — заявил эксперт.