Создателя антивируса арестовали за надетые вместо маски стринги

Москва, 11 августа. Глава компании по разработке компьютерных антивирусов Джон Макафи попал в курьезную ситуацию, надев вместо защитной маски женские стринги. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter-аккаунте.

За неподобающий вид предпринимателя задержали в одном из аэропортов Норвегии. Позже это сообщение подтвердила его жена, Дженис Макафи, кроме того, в Сети появилось множество снимков программиста с женскими кружевными трусами на лице вместо маски.

My Coronavirus mask is the problem.



I am insisting it is the safest available and I'm refusing to wear anything else -- for my health's sake.



Authority!?!?!?!? pic.twitter.com/w4MRBWPycH