Создателя антивируса арестовали за надетые вместо маски стринги

Москва, 11 августа. Глава компании по разработке компьютерных антивирусов Джон Макафи попал в курьезную ситуацию, надев вместо защитной маски женские стринги. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter-аккаунте.

За неподобающий вид предпринимателя задержали в одном из аэропортов Норвегии. Позже это сообщение подтвердила его жена, Дженис Макафи, кроме того, в Сети появилось множество снимков программиста с женскими кружевными трусами на лице вместо маски.

«Я убежден, что это самый безопасный из доступных методов защиты, и я отказываюсь носить что-либо еще ради своего же здоровья», — заявил 74-летний Макафи.

My Coronavirus mask is the problem.



I am insisting it is the safest available and I'm refusing to wear anything else -- for my health's sake.



Authority!?!?!?!? pic.twitter.com/w4MRBWPycH — John McAfee (@officialmcafee) August 10, 2020

В отсутствие бизнесмена его микроблог вызвалась вести супруга, которая уже заявила, что защитные маски способны задерживать только бактерии, но не вирусы.

«Его арестовали за то, во что он верит», — подчеркнула супруга предпринимателя.

Она также отказывалась надеть вместо трусов медицинскую маску, но полиция ее не стала задерживать.

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