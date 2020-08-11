Депутат Закса объяснил, почему нельзя запрещать газ в домах

Санкт-Петербург, 11 августа. Взрыв бытового газа, как правило, происходит из-за нарушения эксплуатации оборудования в квартире, заявил глава совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов в эфире конференции Медиагруппы «Патриот».

Попов и депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин сходятся во мнении, что ответственность за эксплуатацию газового хозяйства лежит на управляющих компаниях. При этом, если говорить о взрыве бытового газа, то ответственны за это и управляющая компания, и квартиросъемщик, указал Попов.

Председатель совета считает, что улучшить положение дел в газовой сфере возможно, если за организациями осуществлять более четкий контроль, смотреть на строгое соблюдение регламента.

Анохин указал, что запрещать газификацию домов не стоит, поскольку в таком случае все перейдут на электричество.

«Если отключим газ, электричество будет дороже. Люди каждую копейку считают. Я бы таких радикальных мер принимать не стал», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Анохина.

По его мнению, необходимо вести диалог по изменению взглядов на систему проверок внутри общества.