Убитые в Нигере французские граждане оказались гуманитарными работниками

Париж, 11 августа. Граждане Франции, убитые террористами в Нигере 9 августа, были сотрудниками гуманитарных ассоциаций ACTED и IMPACT Initiatives, сказано в совместном коммюнике организаций.

«С глубокой скорбью мы подтверждаем гибель семи наших коллег, а также их шофера в Нигере, которые были жестоко убиты вооруженными лицами в районе Куре, к юго-востоку от Ниамея, 9 августа 2020 года», — говорится в заявлении.

ACTED и IMPACT Initiatives также добавили, что задача гуманитарных работников заключается в оказании помощи жителям Нигера, поэтому сотрудники организаций не должны быть мишенью вооруженных формирований.

Нападение было совершено 9 августа около 11.30 по местному времени группой вооруженных неизвестных людей в местности, расположенной в 65 километрах от столицы Нигера, города Наимей, и недалеко от заповедника Куре. В парке, куда восемь погибших совершили туристическую экскурсию, обитает последнее стадо жирафов в Западной Африке. Боевики приехали к месту нападения на мотоциклах и устроили засаду шести французским гражданам, которых сопровождали гид и водитель. Предварительная экспертиза показала, что семеро человек были застрелены на месте. Женщина, восьмой член группы, попыталась бежать, но террористы ее догнали и перерезали горло.

До недавнего нападения этот регион считался одним из самых спокойных в стране. На входе в парк и на территории заповедника присутствовала охрана. Планировалось дальнейшее наращивание объектов туристической инфраструктуры для привлечения посетителей.

Тем не менее посольство Франции не рекомендовало парк к посещению. Многие профессиональные гиды с недавнего времени отказались от посещения Куре, так как знали о существующей опасности вторжения вооруженных групп с севера.

Сразу после атаки в министерстве внутренних дел Нигера заявили о начале расследования в сотрудничестве с французскими военными.

В этот же день французские власти выпустили коммюнике. Согласно заявлению, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом Нигера Махамаду Иссуфу. Стороны обсудили принятие мер для выяснения обстоятельств нападения. 11 августа ожидается заседание Совета обороны Франции под руководством Макрона и на основе информации, которая должна была быть передана 10 августа нигерийскими и французскими властями.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападение. Тем не менее во время встречи 9 августа президенты Франции и Нигера выразили решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом в Сахеле. Это может означать, что Париж считает убийство террористической атакой.

Глава французского государства выразил соболезнования семьям погибших.