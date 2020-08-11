В Госдуме назвали способ решить проблему со взрывами газа в жилых домах

Санкт-Петербург, 11 августа. Решить проблему со взрывами газа в жилых домах можно, полностью отказавшись от этого вида топлива. Таким мнением поделился депутат Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Техногенные катастрофы — что нас ждет в 2020 году».

«Наша фракция готовила проект об электрическом обогреве домов. Масштабный проект, но неоднозначный — есть плюсы и минусы», — сказал парламентарий.

По мнению депутата, со временем Россия должна полностью отойти от использования газа в жилых домах. Емельянов утверждает, что это не отразится на сумме коммунальных платежей.

«Газ дешевле сейчас за счет перекрестного субсидирования. Со временем оно будет убираться, цены будут расти. Электричество будет расти не так, как газ, и через некоторое время электричество по ценам будет сопоставимо», — отметил депутат Госдумы РФ.

Также Емельянов объяснил, почему при этом в России набирает популярность использование автомобилей на газовом топливе.