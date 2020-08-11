Ученые нашли способ снизить риск заражения коронавирусом

Москва, 11 августа. Немецкие ученые выяснили, как снизить риск передачи коронавирусной инфекции.

Сотрудники Рурского университета в Бохуме провели исследование, по итогам которого было установлено, что использование жидкости для полоскания полости рта снижает риск заражения коронавирусом. По словам исследователей, клетки вируса SARS-CoV-2 нейтрализуются жидкостями для полоскания рта.

Ученые протестировали восемь жидкостей для полоскания рта. Исследователи добавляли в жидкость частицы вируса, после чего встряхивали раствор в течение 30 секунд, имитируя полоскание. Все жидкости подтвердили свою эффективность, значительно снижая титр коронавируса. При этом полоскание три раза подряд позволяет полностью нейтрализовать вирус.

«Полоскание жидкостью для рта не может подавить выработку вирусов в клетках. Но может в краткосрочной перспективе снизить вирусную нагрузку в полости рта и горле», — пояснил руководитель исследования Тони Мейстер.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 20 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 735 тысяч человек.

В России зафиксировано более 897 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 700 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.