Ефремов находится в реанимации

Москва, 11 августа. Актер Михаил Ефремов доставлен в Боткинскую больницу Москвы. Сейчас он находится в реанимации.

По словам источника РИА Новости, актера госпитализировали без сознания. Таким образом, судебное заседание по делу о смертельном ДТП откладывается.

Адвокат актера Эльман Пашаев ранее сообщал, что состояние здоровья Ефремова резко ухудшилось, у него «проблемы с сердцем и много других болезней». Накануне ему тоже вызывали скорую в здание суда, но он отказался от госпитализации.

Напомним, актеру грозит до 12 лет тюрьмы за нарушение ПДД, которое повлекло смерть человека. 8 июля он сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, в крови у него были найдены следы кокаина и марихуаны.