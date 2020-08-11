12 августа в России отмечается день всех, кто причастен к военно-воздушному флоту. От всей души говорим спасибо за мирное небо над головой и хотим рассказать об истории праздника и связанных с ним традициях.

Пожалуй, летчик — одна из самых романтичных профессий. Ее представители всегда считались кем-то вроде небожителей, ведь им под силу то, что не дано обычным людям, — парить в небесах. Наверное, каждый хотя бы раз в жизни мечтал почувствовать себя в роли капитана воздушного судна, которое послушно взмывает вверх, стоит вам дотронуться до штурвала. Увы, такое под силу далеко не каждому. Авиация — дело невероятно сложное. От пилотов требуются серьезная физическая подготовка, глубокие теоретические знания, острый ум и смелость.

При поступлении в летные училища абитуриенты сдают экзамены по математике, физике и русскому языку, а также нормативы по физической подготовке. Впереди их ждут несколько лет серьезной учебы, строжайшая дисциплина, отработка практических навыков и только потом многолетняя служба на благо Отечества.

Нельзя забывать, что военно-воздушный флот — это не только летчики, но и огромный штат профессионалов, которые обеспечивают безопасность полетов с земли, проектируют новые суда и следят за техническим состоянием «железных птиц». 12 августа вся страна поздравляет авиадиспетчеров, конструкторов, инженеров, механиков, преподавателей и всех-всех сотрудников авиационной сферы.

В этот день принято чествовать ветеранов отрасли и давать напутствия студентам, которые еще только готовятся посвятить себя небу. И конечно, коллеги, друзья и родные вспоминают тех, кто отдал свою жизнь, защищая воздушные границы нашей Родины.

История Дня военно-воздушных сил

Датой основания Военно-воздушного флота России принято считать 12 августа 1912 года, когда император Николай II своим указом постановил создать особый род войск, который должен был заниматься именно воздухоплаванием. До этого исторического момента вопросами новой на тот момент отрасли, которая не была выделена в отдельное направление, занималось Главное инженерное управление. По другим данным, днем рождения российских военно-воздушных сил следует считать подписание военным министром, генерал-адъютантом Владимиром Александровичем Сухомлиновым приказа №397, предписывающего с 30 июля организовать специальное воздухоплавательное отделение, командование которым поручалось генерал-лейтенанту, кавалеру Георгиевского креста Михаилу Ивановичу Шишкевичу. Впрочем, вне зависимости от версии торжественная дата остается неизменной, поскольку 30 июля по старому стилю соответствует 12 августа по новому.

Официально День ВВС был признан праздничным уже в современной России, когда в 1997 году действующий на тот момент президент Борис Николаевич Ельцин подписал соответствующий указ. С этого момента вся страна каждый год чествует доблестных сотрудников отрасли.

Как празднуют День военно-воздушных сил в России

Несмотря на то, что День ВВС имеет фиксированную дату, его часто переносят на третье воскресенье августа, когда свой профессиональный праздник отмечают не только военные, но и гражданские авиаторы. Вероятнее всего, 2020 год не станет исключением, поскольку 12 августа приходится на будний день — среду.

Вооруженные силы — гордость страны и главный бастион защиты от внешних врагов, поэтому торжества в честь различных родов войск отличаются широким размахом. К героическому труду летчиков всегда относились с особым трепетом и почтением. С обращением к защитникам Родины и ветеранам традиционно выступают первые лица государства. Главы регионов считают своим долгом посетить места памяти и возложить цветы к мемориалам, чтобы почтить память погибших в военных действиях. Особо отличившимся военнослужащим в торжественной обстановке вручаются медали, грамоты и ценные подарки. Во многих городах устраиваются смотры техники и парады, демонстрирующие легенды и новинки авиационной техники. На аэродромах устраивают авиашоу, на которых асы показывают восхищенным зрителям свое мастерство.

Праздничные мероприятия, как правило, завершаются красочным салютом.

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