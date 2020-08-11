Врач рассказал о тяжелых последствиях отека мозга у Легкоступовой

Москва, 11 августа. Российская певица Валентина Легкоступова в крайне тяжелом состоянии поступила в больницу. Врачи диагностировали у нее отек мозга.

Известную по исполнению песни «Ягода-малина» артистку обнаружила лежащей на полу своей квартиры с пробитой головой ее дочь. В тот момент рядом с певицей находился ее супруг Юрий Фирсов, который вскоре после этого скрылся в неизвестном направлении. На текущий момент неизвестно, что же произошло между Легкоступовой и ее мужем, решением этого вопроса предстоит заняться правоохранительным органам.

Как рассказал в интервью изданию «Дни.ру» врач-невролог, отек мозга возникает при травмах головы, инсультах и гидроцефалии. Это патологическое состояние, для которого характерно диффузное пропитывание тканей головного мозга жидкостью из сосудистого пространства. Опасность кроется в том, что пациентам с таким диагнозом, как правило, нечасто удается полностью прийти в себя.

«Только если удается помочь в первые несколько часов, велики шансы на восстановление без критических осложнений и последствий. В противном случае происходят необратимые изменения», — заявил невролог.

В частности, у людей, переживших отек мозга, наблюдается нарушение сознания, ригидность мышц затылка, выпадение функции глазодвигательных нервов, угнетение сердечно-сосудистой деятельности и дыхания, а также паралич и нарушение функции глотания. Врач также напомнил, что Легкоступова — не единственная артистка, в последнее время пострадавшая от отека мозга. Именно этот диагноз стал официальной причиной смерти певицы Юлии Началовой весной 2019 года.

Стоит отметить, что в случае с Началовой всплывают и другие версии ее смерти. Так, авторы журнала Grazia считают, что артистка сделала неудачную маммопластику, в результате чего у нее произошло заражение крови.