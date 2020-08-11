Эксперт назвал заявление Лаврова о «Северном потоке — 2» сигналом США

Власти России и Германии послали Соединенными Штатам и немецким предпринимателям сигнал о том, что они не отдадут «Северный поток — 2» на растерзание Вашингтону. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Переговоры РФ и ФРГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с немецким коллегой Хайко Маасом обсудил ситуацию вокруг завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». При этом вопрос обсуждался с учетом санкционного давления со стороны Соединенных Штатов.

«Из экономического блока мы сделали акцент на завершении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Разумеется, учитывали беспрецедентное санкционное давление со стороны Соединенных Штатов. Мы ценим позицию Берлина, принципиальную позицию в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые сама Европа, сами европейские страны выносят, а не на основе оценок, которые делаются из-за океана», — заявил Лавров.

Сигнал США

Как отметил Владимир Соловейчик, в условиях, когда администрация США угрожает ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2» либо инвестирующих в это строительство, в том числе и немецких юридических лиц, позиция правительства ФРГ становится важным фактором. Встреча министров иностранных дел ФРГ и РФ, их совместная позиция по данному вопросу — важный сигнал для немецких деловых кругов.

«Именно так и стоит расценивать итоги переговоров Сергея Лаврова и Хайко Мааса. Нужно учитывать то обстоятельство, что министр Маас принадлежит к партнерам ХДС/ХСС по правящей в Германии коалиции из СДПГ. Кроме того, нужно учитывать то, что после выборов в будущем году бундесканцлер Ангела Меркель покинет свой пост, а ее приемником может стать социал-демократ. Такого рода встреча важна и с учетом будущего, не только текущих проблем и нынешних ситуаций», — пояснил Владимир Соловейчик.

Грамотный ход России

По его словам, если власти ФРГ — сейчас и в будущем — дадут твердые политические гарантии немецким предпринимателям и финансистам, что никакое санкционное давление со стороны США не повлечет изменения позиции властей Германии по данному вопросу, то психологический шок от действий Дональда Трампа и его команды будет снят. Тревожные ожидания не исчезнут, но такого сильного удара по рынку акций этих промышленных и финансовых институций и, как следствие, таких убытков уже не будет.

«Учитывая то, что капиталисты в своей деятельности исходят, в первую очередь, из процента прибыли и скорости ее извлечения, стимул участвовать в достройке газопровода у них сохранится. Не случайно Сергей Лавров в своих переговорах делал акцент на сугубо коммерческих аспектах проекта, на финансовой выгоде в случае его реализации. Это грамотный ход», — заключил Соловейчик.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

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