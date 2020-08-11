Назван способ увеличить пенсию до 90 тысяч рублей

Москва, 11 августа. Инвестиции в сырье, биржевые индексы и валюту — далеко не лучший вариант для того, чтобы увеличить размер пенсии до 90 тысяч рублей. Присмотреться стоит к золоту, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский, пишет iReactor.

По мнению экспертов, накопить на хорошую пенсию можно, необходимо начать двигаться в этом направлении как можно раньше. Накопив первоначальный капитал, можно начинать инвестировать.

Согласно советам некоторых аналитиков, можно вкладывать деньги в биржевые индексы. Доходность могут принести и облигации, однако в них надо вкладывать каждый месяц почти по 30 тысяч рублей. Пенсионные фонды, ПИФы, вклады и формирование портфелей акций — все это советуют эксперты.

Аналитик Дмитрий Голубовский считает, что если речь идет о долгосрочных вложениях, чтобы потом было комфортно на пенсии, то указанные выше инструменты не подходят. Чтобы не потерять деньги и заработать, лучше вкладывать их в золото.

Голубовский считает, что как правило, в России срок инвестирования составляет пять лет. Он не советует иметь длительные рублевые инвестиции. Эксперт рекомендует покупать золотые монеты. Ведь именно такому способу вложений не страшны финансовые потрясения и катаклизмы.

Он добавил, что для желающих отойти от традиционных способов накопления тоже есть вариант — оффшорная пенсия. Только стоит задуматься о гарантии возврата.

«Есть оффшорные пенсионные схемы, и в них можно хранить деньги, но не факт, что вы оттуда их выведете обратно, ведь законодательство по-разному может сложиться. Есть обеспеченные еврооблигации РФ. Они обеспечены чужими валютами, с которыми тоже всякое произойти может, но только золото позволит сохранить максимально деньги людей», — убежден аналитик.

Напомним, что в августе пенсия работающих пенсионеров будет увеличена согласно корректировке.