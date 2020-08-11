Хромой Ефремов попал на видео на фоне сообщений об инсульте

Москва, 11 августа. Актер Михаил Ефремов вышел из своей квартиры, прихрамывая на одну ногу. Артиста сняли на видео в подъезде его дома.

Заседание по факту смертельного ДТП проходило во вторник в Пресненском суде Москвы. Ефремов отправился на заседание в сопровождении полиции. На видео видно, что актер заметно прихрамывает.

Корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что Ефремову стало плохо в ходе заседания. Актеру вызвали скорую помощь, которая забрала его с подозрением на инсульт.

Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер находится в тяжелом состоянии. Ему дважды вызвали скорую помощь из-за жалоб на ухудшение самочувствия. Врачи диагностировали у актера транзиторную ишемическую атаку.

«Я сегодня в командировке в Новосибирске, в суде. Видно, что совсем плохо было, и вызвали [врача]. И с сердцем… У него много проблем! Я сейчас приеду и просто заставлю его [лечь в больницу], не буду бодаться с ним», — приводит слова Пашаева Пятый канал.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.

Многие эксперты убеждены, что Ефремов должен отправиться в тюрьму, в частности, блогер Вадим Манукян в интервью ФАН объяснил, почему артист не отделается условным сроком. Режиссер Евгений Понасенков заявил, что, по его мнению, актер фактически убил человека.