Мясников назвал беспрецедентным создание российской вакцины от COVID-19

Москва, 11 августа. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал беспрецедентной ситуацию с разработкой российской вакцины от коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, еще никогда создание вакцины не было столь масштабным, однако первыми средство от COVID-19 зарегистрировали российские медики.

«Это совершенно беспрецедентная ситуация. И вот мы — первые! И это не гонка престижа — это просто отражение того факта, что наши соответствующие институты сохранили свои лидирующие позиции еще со времен СССР», — считает Мясников.

Как передает телеканал «Царьград», телеведущий отметил, что разработчики обеспечили соблюдение всех необходимых стандартов безопасности, поэтому серьезных побочных явлений быть не должно.

Медик также добавил, что если бы вакцину создали не в России, то ее пришлось бы закупать.

«Кто не хочет кормить свою армию — будет кормить чужую!» Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, насколько вся эта всемирная история с вакцинацией будет успешна. Но на данном, первом, этапе мы поставленную задачу выполнили. Первыми в мире. И это заслуживает уважения!» — заключил Мясников.

Сегодня, 11 августа, российскими исследователями была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что препарат прошел все стандартные проверки, сообщает «Ридус».