Гумерова об образовательных кредитах: Наша цель — поддержать студентов

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку РФ до 15 августа принять меры по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов, включая снижение ставки по таким кредитам для заемщиков до 3%, увеличение периода отсрочки их выплаты, а также увеличение размеров налоговых вычетов для лиц, выплачивающих образовательные кредиты и проценты по ним.

Наш комитет был одним из первых, кто выступил с этой инициативой, и это было поддержано правительством — чтобы ни в коей мере не было замораживания образовательных кредитов.

Эти предложения звучали и раньше, но сейчас они получили поддержку в связи с пандемией коронавируса. Это стало необходимой мерой.

Мы понимаем, что многие работающие студенты из-за эпидемии коронавируса работу потеряли. Также остались без работы и многие родители, соответственно, лишившись возможности оплачивать обучение своих детей. Поэтому принятое решение об отмене заморозки этих кредитов так важно.

Кроме того, мы считаем, что необходима отсрочка платежа. Сейчас получило поддержку предложение позволить студентам начать расплачиваться за образование уже после трудоустройства. Что существенным образом повлияет на поддержку учащихся. Пока человек учится, у него зачастую нет возможности платить, поэтому он сможет выплатить кредит после того, как устроился на работу.

Мы говорили об этом в правительстве, вносили свои предложения, и правительство их поддержало.

Наша цель — поддержать студентов, получающих высшее образование. Учащихся, которые готовы продолжать обучение — именно на них и направлены эти меры поддержки.

Мы общались со студентами, и для них важны две позиции. Первая — это отсутствие замораживания, а вторая — отсрочка платежа. Процент и так ничтожно мал, и для них он не имеет значения. Для учащихся важно, чтобы была возможность выплатить этот кредит после трудоустройства. Об этом говорили студенты разных вузов, и это предложение поддержал министр науки Валерий Фальков.

Количество бюджетных мест у нас и так существенно расширено, и меры, в первую очередь, направлены на увеличение бюджетных мест в региональных вузах. Но в тоже время у нас есть определенный процент студентов, которые не добрали, например, один или два балла до проходного. Но при этом они достаточно успешны, хорошо подготовлены, готовы платить. Мне кажется, что это вполне разумная мера, но мы не можем все взвалить на плечи государства. Определенная часть студентов, не набравшая приходный балл, готова учиться, причем в лучших престижных вузах страны за свой счет. Но главное — чтобы цена была доступной.

Никаких ограничений здесь нет, достаточно быть студентом, который учится на платной основе. Также кроме образовательных кредитов, которые берет сам студент, как физическое лицо, существуют еще образовательные кредиты от предприятия. Это совершенно другое, и они выдаются на других условиях.

В этом случае возможна целевая подготовка, когда работодатель полностью оплачивает обучение. Однако сейчас у нас законодательно закреплено, что если студент не отработал, то он должен нести финансовую ответственность. Поэтому это разные кредиты.

Наш комитет совместно с Ириной Яровой сейчас также работает над совершенствованием целевого приема, но это уже совершенно другая ниша, другое направление. Мы проводили опрос среди вузов в марте, и многие сказали, что им необходима единая платформа, где будет видно, какие специалисты сейчас нужнее всего. Чтобы вузы смогли корректировать свои специальности. Студентам тоже нужно понимать, в каких специалистах нуждаются предприятия, малый, средний, крупный бизнес, корпорации. Абитуриент ведь может бороться за место в ведущих вузах. И при этом он будет заранее знать, какие профессии сейчас более востребованы на рынке.