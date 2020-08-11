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Сотрудник СБУ передавал секретные сведения иностранцам в конфетах

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Сотрудник СБУ передавал секретные сведения иностранцам в конфетах

Киев, 11 августа. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) передавал секретные сведения иностранцам в конфетах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Как установило следствие, офицер СБУ собирал данные, относящиеся к гостайне, и передавал их сотрудникам спецслужбы другого государства. Название этой страны пресс-служба не раскрывает. Кроме того, по данным следствия, сотрудник СБУ оказывал иностранцам помощь в проведении подрывной деятельности на территории Украины.

Сотрудник СБУ передавал секретные сведения иностранцам в конфетах

Примечательно, что офицер действовал не один. Секретные сведения передавались через военного пенсионера, который оставил службу, когда имел звание полковника.

«Правоохранители задержали обоих во время передачи сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, подельнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины», — сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Оба задержанных стали фигурантами дела о государственной измене. 10 августа суд отправил подозреваемых под арест на 60 суток. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, либо без нее.

Сотрудник СБУ передавал секретные сведения иностранцам в конфетах

Ранее ФСБ РФ задержала служащего Черноморского флота, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, подозреваемый мог передавать сведения, составляющие гостайну, украинской военной разведке.

Источник: Пресс-служба Офиса генпрокурора Украины
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