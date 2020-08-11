Сотрудник СБУ передавал секретные сведения иностранцам в конфетах

Киев, 11 августа. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) передавал секретные сведения иностранцам в конфетах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Как установило следствие, офицер СБУ собирал данные, относящиеся к гостайне, и передавал их сотрудникам спецслужбы другого государства. Название этой страны пресс-служба не раскрывает. Кроме того, по данным следствия, сотрудник СБУ оказывал иностранцам помощь в проведении подрывной деятельности на территории Украины.

Примечательно, что офицер действовал не один. Секретные сведения передавались через военного пенсионера, который оставил службу, когда имел звание полковника.

«Правоохранители задержали обоих во время передачи сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, подельнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины», — сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Оба задержанных стали фигурантами дела о государственной измене. 10 августа суд отправил подозреваемых под арест на 60 суток. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, либо без нее.

Ранее ФСБ РФ задержала служащего Черноморского флота, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, подозреваемый мог передавать сведения, составляющие гостайну, украинской военной разведке.