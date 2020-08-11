Зарубина назвала идеальными отношения Легкоступовой с ее мужем

Москва, 11 августа. Певица Валентина Легкоступова, впавшая в кому при невыясненных обстоятельствах, не страдала от алкоголизма. Об этом рассказала ее коллега Ольга Зарубина.

В разговоре с корреспондентом Nation News артистка рассказала, что регулярно виделась с исполнительницей хита «Ягода-малина», а полгода назад они вместе ездили в Прибалтику на гастроли.

«Я вообще не видела у нее этих проблем. Я бы не сказала, что она пила. Для меня это очень странная новость, что у нее такие проблемы. А пить до комы — это не про нее», — поделилась Зарубина.

По словам певицы, о трагедии, случившейся с Легкоступовой, она узнала от журналистов, в СМИ также прочитала и о том, что разыскивается муж пострадавшей.

«Я не знаю, насколько это правда. Они казались счастливой парой. Нужно поговорить с ее родственниками. Ведь часто артисты делают пиар. Но такие пиары, конечно, опасно делать», — подытожила собеседница.

Напомним, 11 августа стало известно о том, что Валентину Легкоступову обнаружили в ее московской квартире с пробитой головой. В нанесении побоев подозревают мужа певицы, с которым она несколько дней употребляла алкоголь. После госпитализации мужчина сбежал из наркологической клиники, артистка находится в коме.