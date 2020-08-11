 Диетолог оценил призыв Си Цзиньпина к китайцам экономить еду

Любая экономия в необходимых для организма продуктах питания позже «аукнется» огромным количеством самых разнообразных заболеваний. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии факультета повышения квалификации медицинских работников, основатель и владелец «Клиники коррекции веса доктора Ковалькова» Алексей Ковальков.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал граждан страны прекратить «расточительство в еде». По его словам, неумеренность людей «ужасает и огорчает» его, даже несмотря на то, что производство зерна растет из года в год. Лидер Китая считает, что соотечественникам необходимо осознавать риски в области продовольственной безопасности — особенно на фоне пандемии коронавируса.

Одними призывами глава КНР не ограничился: он убежден, что для борьбы с чрезмерным потреблением пищи необходимо «укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры» — то есть заняться административным регулированием потребления калорий населения. Планируется также вести пропаганду в этой области: например, «эффективно прививать» привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе «атмосферу стыда» за расточительство продовольствия и «гордости» за его экономию.

«Ну, давайте представим, что вы едете на машине. Можно ли сделать так, чтобы она тратила бензина меньше, двигаясь при этом с меньшей скоростью? Нет. Также и организм человека: он не может потреблять меньше определенной нормы, определенной международной медициной. Например, в сутки нельзя есть меньше 70 грамм белка, 40–50 грамм жиров, 130–140 грамм углеводов — если это правило нарушено, начинаются системные заболевания», — объяснил Ковальков.

Диетолог предложил оценить, от чего государство понесет больше затрат: от того, что люди будут досыта есть, или от того, что их потом придется массово лечить от самых различных недугов, вызванных недоеданием?

«Клетки организма постоянно обновляются, — заметил эксперт. — Одни умирают, другие рождаются вновь. Для этого процесса, а также для энергии и движения необходимо обильное питание — если его недостаточно, это будет приводить к деградации голодающего организма».

Собеседник ФАН предложил вспомнить жителей блокадного Ленинграда и узников нацистских концлагерей — людей крайне нерасточительных в плане еды.

«Питание должно быть сбалансированным и основываться на полезных, здоровых продуктах, — отметил Ковальков. — Никакого расточительства в этом нет. Давайте, кстати, начнем еще экономить на экологии: не будем очищать воду, не станем ставить фильтры для предприятий тяжелой промышленности и мусоросжигающих заводов — и посмотрим, что случится со здоровьем у людей».

У диетолога вызвала замешательство инициатива Си Цзиньпина: по его словам, Китай — это богатая страна, бесконечно далекая от введения карточной системы. Он даже предположил, что слова лидера КНР были неправильно переведены — настолько они поразили его своей неожиданностью.