Депутат Анохин рассказал, кому не следует вакцинироваться от коронавируса

Санкт-Петербург, 11 августа. Об обязательных прививках от коронавирусной инфекции в прямом эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. Народный избранник заверил, что у жителей города останется выбор, и прививку могут не ставить граждане, которые опасаются за свое здоровье.

«Всегда будут бояться, потому что вакцинация в каких-то случаях приводит к обострению генетических заболеваний у людей, и, самое страшное, у детей. Невозможно антипрививочное движение остановить, оно будет всегда, потому что есть статистика. Что касается прививки от «короны», то у нас не будет обязательной вакцинации. Оставляя человеку выбор, мы можем не активизировать антипрививочные движения на антигосударственную риторику», — пояснил депутат.

«Я бы добавил, что должна быть разъяснительная работа по составу прививки. Пугает неизвестность», — дополнил мысль председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов.

Обсуждение проходило в рамках пресс-конференции Федерального агентства новостей (ФАН) и Медиагруппы «Патриот» «Техногенные катастрофы — что нас ждет в 2020 году».

Ранее стало известно, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Это заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться в октябре. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Уже существуют договоренности о производстве российской вакцины в пяти странах. Общие мощности позволят производить 500 млн доз в год. Также глава Российского фонда прямых инвестиций рассказал, что Россия уже получила заявки на производство 1 млрд доз вакцины от коронавируса из 20 стран мира.