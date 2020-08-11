Муж Легкоступовой раскрыл правду о госпитализации певицы

Москва, 11 августа. Супруг певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов опроверг сообщения, что звезда находится в коме, и раскрыл правду о ее госпитализации.

Ранее в прессу просочилась информация, что певица была доставлена в больницу с пробитой головой. У артистки диагностировали отек мозга, и ей провели операцию. Женщина якобы находится в коме, указала «Культуромания».

Супруг звезды констатировал, что Легкоступова находится в сознании, и через пару дней ее выпишут из больницы.

«Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!» — сказал Фирсов в интервью изданию «СтарХит».

Он также рассказал, как женщина получила травму головы. По его словам, артистка упала в ванной. Два дня она была дома, а на третий день почувствовала себя плохо, и ее увезли в больницу.

До этого СМИ сообщали, что родителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения, нашла дочь в квартире. Она обратила внимание на травмы матери и кровоподтеки на лице и теле, пишет ForPost.