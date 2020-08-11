Ефремов госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт

Москва, 11 августа. Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов госпитализирован в столичную больницу. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ефремову стало плохо в ходе заседания в Пресненском суде Москвы. Актеру вызвали скорую помощь, которая забрала Ефремова с подозрением на инсульт. Актер был доставлен в одну из столичных клиник. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что намерен ходатайствовать о переносе судебного заседания.

10 августа стало известно, что Ефремову дважды вызвали скорую помощь из-за жалоб на ухудшение самочувствия. Врачи диагностировали у актера транзиторную ишемическую атаку. При этом Ефремов отказался от госпитализации.

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал аварию в центре столицы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги актера осудили его действия, выразив уверенность, что Ефремов должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, Ефремов «готов платить» родственникам погибшего, однако не намерен «возмещать» ущерб.

Позднее родственники Сергея Захарова заявили, что им не за что прощать Михаила Ефремова, так как он отказывается признавать свою вину. 6 июля следствие предъявило Ефремову обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.