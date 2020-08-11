Звезда сериала «Зачарованные» лысеет из-за коронавируса

Вашингтон, 11 августа. Коронавирус может привести не только к проблемам с дыханием, но и к потере волос. Что, соответственно, отражается на внешнем виде. Так получилось и с американской звездой из сериала «Зачарованные» Алиссой Милано.

Девушка опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о заболевании и последствиях.

«Я бы хотела показать, что коронавирус делает с волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно» — подписала актриса.

Милано недавно рассказала, что заболела коронавирусом в конце марта, но последствия ощущает до сих пор. Примечательно, что ей пришлось три раза сдавать тест на коронавирус, но результаты были отрицательными. Девушка испытывала характерные для заболевания симптомы. Состояние ухудшилось до того, что ей пришлось дышать с помощью портативного ИВЛ. Недавно она сдавала тест, который и показал положительный результат.

Актриса подчеркнула, что инфекция нанесла серьезный удар по организму. Она страдала от одышки, головокружений. У нее были проблемы с сердцем и циклом. Недавно произошла новая напасть: на фоне заболевания она стала лишаться волос, они выпадают целыми прядями, пишет «Дни.ру».

Пользователи сопереживают актрисе, желают ей здоровья и молятся за нее.