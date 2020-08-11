Рудковская показала танец с фотосессии на столе

Москва, 11 августа. Музыкальный продюсер Яна Рудковская решила поучаствовать в пикантной фотосессии на стеклянном столе. В Instagram супруга фигуриста Евгения Плющенко выложила получившиеся кадры.

На видеозаписи знаменитость одета в яркое цветастое платье с пышными рукавами и коротким подолом. Рудковская меняет позы, то стоя на столе, то присаживаясь, как будто танцуя под хит «Сияй» исполнителя Ramil.

«У меня начался активный сезон съемок в свободное от работы время! Слабонервных прошу не смотреть и главное не переживать за стол. С ним по-прежнему все в порядке. Я сияю и Вам того же желаю», — написала Рудковская в посте.

Подписчики наставницы Димы Билана не остались в стороне и принялись активно обсуждать наряд кумира. Многие похвалили Рудковскую за стройные ноги и шикарное платье. Однако большинство поклонников не разделили идеи фотосессии, отметив ее бессмысленность.

«Некрасиво на столе, бессмысленная съемка», «Да, крыша едет неспеша», «А в чем прикол стоять на столе, я не понимаю современные тенденции, наверное», «Лицо еще никакое, мимика одна и та же», «Даже не знаю что сказать… Жуть», — поделились своими впечатлениями фолловеры.

Ранее Рудковская возмутилась результатами фанатского голосования, по результатам которого победа Димы Билана на Евровидении-2008 была отдана украинской певице Ани Лорак. Продюсер подвергла сомнению масштабность опроса телезрителей, передает «Царьград».