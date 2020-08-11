Врачи называют аллергию на холод «псевдоаллергией», ведь она развивается не так, как большинство аллергических реакций. Для аллергии нужен контакт с аллергеном — его попадание на кожу, слизистые оболочки или в пищеварительную систему.

При холодовой крапивнице контакта с аллергеном нет, но реакция тела напоминает аллергическую: покраснение пораженных участков, отек, нарушение работы дыхательной системы. Почему и у кого развивается аллергия на холод, каковы ее симптомы? Как отличить ее от простуды? И как защитить ребенка и взрослого? Отвечаем на вопросы об индивидуальной реакции организма на холод.

Почему возникает аллергия на холод

Холодный воздух и ледяной ветер — испытание для организма, работа иммунной системы которого нарушена. Снижение иммунитета после перенесенного инфекционного заболевания, при хронических болезнях пищеварительной и дыхательной систем может проявляться обостренной реакцией на холод.

У детей холодовая аллергия встречается часто. Причины тому — несовершенная работа иммунной системы, склонность к простудным заболеваниям, частые болезни в первый год посещения детского коллектива. У взрослых наблюдается значительно реже и появляется у тех, кто склонен к такой реакции организма генетически или страдает от аллергии другого вида (пищевой, на бытовую пыль, цветочную пыльцу и пр.).

Чаще аллергической реакцией на холод страдают женщины с сухой, чувствительной кожей.

Симптомы холодовой аллергии

Проявляется иммунный ответ на холод по-разному. Симптомов может быть несколько или только один.

Насморк. Возникает сразу после выхода на мороз. При вдыхании холодного воздуха нос вдруг закладывает, появляется насморк — обильные, прозрачные выделения. Симптомы похожи на простуду, но стоит оказаться в тепле, они быстро исчезают.

Возникает сразу после выхода на мороз. При вдыхании холодного воздуха нос вдруг закладывает, появляется насморк — обильные, прозрачные выделения. Симптомы похожи на простуду, но стоит оказаться в тепле, они быстро исчезают. Кашель. Аллергия на холод может сопровождаться кашлем и затруднением дыхания. В редких случаях развивается бронхоспазм, требующий немедленного обращения к врачу из-за риска удушья.

Аллергия на холод может сопровождаться кашлем и затруднением дыхания. В редких случаях развивается бронхоспазм, требующий немедленного обращения к врачу из-за риска удушья. Слезотечение. Ледяной ветер будто обжигает глаза. Веки краснеют, из глаз текут слезы, но если прикрыть их рукой в перчатке, симптомы ослабевают. Конъюнктивит может сохраняться и в помещении, если долго находиться на улице в морозную погоду.

Ледяной ветер будто обжигает глаза. Веки краснеют, из глаз текут слезы, но если прикрыть их рукой в перчатке, симптомы ослабевают. Конъюнктивит может сохраняться и в помещении, если долго находиться на улице в морозную погоду. Дерматит. Или холодовая крапивница. Высыпания появляются на открытых участках кожи, контактировавших с ледяным ветром или воздухом. Кожа может шелушиться, зудеть, покрываться пятнами. На слизистых губ могут возникать волдыри. На руках и лице следы аллергии на холод сохраняются долго, выглядят неэстетично и требуют лечения.

Обычную сухость кожи от холодового дерматита легко отличить. Смажьте пораженный участок жирным, питательным кремом. Если кожа мгновенно стала нежной и увлажненной, значит, аллергической реакции нет. Достаточно регулярно смазывать ее кремом утром и вечером, пока на улице стоит холодная погода. Если краснота, зуд и пощипывание сохраняются, значит, у вас развилась холодовая крапивница. С помощью косметических средств избавиться от нее не получится.

Лечение аллергии на холод

Как правило, аллергическая реакция возникает спонтанно и столь же внезапно исчезает, стоит вам оказаться в тепле. Если аллергия протекает в легкой форме, она не требует лечения. Если же вызывает серьезные симптомы — нарушение дыхания, непроходящие высыпания на коже, отек пальцев рук, — необходимо обратиться к врачу.

Специалист расскажет, как лечить холодовую аллергию, порекомендует медикаментозные средства:

антигистаминные препараты внутрь в виде таблеток;

кортикостероидные спреи или капли при холодовом рините;

кортикостероидные или питательные мази при поражении кожи.

Если аллергия протекает в выраженной форме, нельзя заниматься самолечением. Она может привести к осложнениям: развитию бронхиальной астмы, стойкой крапивницы, экземы. Несмотря на то, что осложнения возникают редко, оставлять болезнь без внимания нельзя, особенно в детском возрасте.

Кроме медикаментозных средств помогут при аллергии на холод и домашние.

1. Тепло. Главный лекарь при холодовой крапивнице. Старайтесь не выходить из дома без необходимости в морозную погоду, не допускайте переохлаждения.

2. Гипоаллергенная диета. Некоторые продукты могут усиливать негативное влияние холода, так как сами оказывают аллергенное воздействие. Исключите из рациона цитрусовые, грибы, шоколад и орехи, овощи и фрукты красного цвета. Откажитесь от алкоголя и кофе.

3. Теплые напитки и теплая пища. Если зимой у вас появляется холодовая крапивница, в легкой форме она может возникать и летом, например после употребления мороженого или ледяных напитков. Употребляйте пищу и напитки только в теплом виде, чтобы купировать симптомы болезни и не допускать ее обострения.

Профилактика холодовой аллергии

Зимой, когда риск обострения повышен, позаботьтесь о мерах профилактики.

1. Наносите на кожу, подверженную аллергической реакции, жирный крем. Смазывайте руки и лицо перед каждым выходом из дома. Выбирайте питательные составы для сухой, атопичной кожи или специальные кольд-кремы, которые можно найти в линейках профессиональной косметики.

2. Одевайтесь тепло. Носите одежду по погоде, надевайте шапку, чтобы не допускать переохлаждения. Купите несколько пар перчаток разной плотности. При склонности к аллергической реакции кожа рук «отвечает» на снижение температуры до +10 градусов. Носите тонкие перчатки осенью и весной, плотные и теплые — в морозную погоду.

3. Пейте теплый чай перед выходом из дома. Это разогреет организм изнутри, и, пока вы будете добираться на работу, симптомы аллергии не успеют проявиться.

4. Смазывайте губы гигиенической помадой. Кожа губ тонкая и чаще всего страдает от холода. Защищайте ее плотным слоем помады, чтобы предупредить обветривание и раздражение. Не используйте увлажняющие бальзамы для губ, в мороз они лишь усугубят состояние нежной кожи.

5. Закрывайтесь от ветра. Прячьте лицо под шарфом, прикрывайте перчатками. Старайтесь максимально сокращать время пребывания на улице.

Уменьшить проявления аллергии на холод поможет прием поливитаминных комплексов, которые улучшают состояние кожи и укрепляют иммунитет. Выбирайте комплексы с витаминами А, Е, С, РР и включайте в рацион продукты, которые содержат эти нутриенты: жирную рыбу, яйца, свежие фрукты и ягоды, молочные продукты.