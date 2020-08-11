Названы самые популярные в России авто с «автоматом»

Москва, 11 августа. Более 360 тысяч автомобилей с автоматической трансмиссией купили россияне за первые шесть месяцев 2020 года. Аналитики «Автостата» назвали самые популярные в России машины с «автоматом».

По данным аналитиков, самой популярной моделью у россиян с АКП стала Kia Rio. За шесть месяцев было куплено более 28 тысяч авто этой модели.

Второе место занял кроссовер Hyundai Creta. Его приобрели почти 23 тысячи человек.

Третью строчку в рейтинге популярных авто с «автоматом» заняла Toyota RAV4. За полгода было продано почти 15 тысяч таких машин.

Четвертое место досталось Hyundai Solaris (почти 14,5 тысячи машин), а пятую строчку занял Volkswagen Polo (13,3 тысячи авто).

Ранее финансовый эксперт, предприниматель и инвестор Ян Марчинский рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, какие подводные камни могут быть при покупке автомобиля онлайн. Он отметил, что рынок продажи авто в России достаточно консервативен, и даже мировые модели продажи авто через аукционы у нас пока не прижились. Онлайн-продажи — еще более новая часть бизнеса.