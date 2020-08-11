Лавров призвал «вразумить» Киев по Минским соглашениям

Москва, 11 августа. Украина очень странно относится к выполнению Минских соглашений, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он на совместной конференции с немецким коллегой Хайко Маасом призвал «вразумить» Киев.

Глава МИД РФ обратил внимание на заявления, которые звучат из Киева о минских договоренностях. В частности, на Украине считают, что соглашения устарели, и каждый пункт требуется расшифровать.

Российский министр призвал членов «нормандской четверки» повлиять на Киев и заставить пересмотреть свой подход к выполнению взятых на себя обязательств.

«Здесь мы очень рассчитываем, что Германия [и Франция] все-таки вразумят своих коллег в Киеве и объяснят им безальтернативность работы в полном соответствии с тем, что записано в минских договоренностях», — сказал Лавров.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, напомнил Infox.ru. После государственного переворота в стране отдельные части Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому руководству и объявили о создании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса, пишет «Ридус».