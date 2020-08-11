Суд над Ефремовым откладывается, актеру вызвали скорую помощь

Москва, 11 августа. Заседание суда по делу Михаила Ефремова откладывается. Актеру вызвали скорую, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его данным, заседание должно было начаться сегодня в 14.00 по московскому времени, но Ефремову стало плохо, потребовалась помощь медиков. Сейчас он находится в зале заседаний. Адвокатов и участников процесса в зал не пускают.

Накануне адвокат актера Эльман Пашаев сообщил о резком ухудшении состояния здоровья своего подзащитного. По словам юриста, 10 августа ему тоже вызывали скорую, но он отказался ложиться в больницу.

Пашаев утверждает, что у Ефремова проблемы с сердцем и «много других болезней», но он все равно посещает судебные заседания, потому что хочет, чтобы «все быстрее закончилось».

Напомним, актеру грозит до 12 лет тюрьмы за совершение ДТП, повлекшем смерть человека. Установлено, что Ефремов управлял своей иномаркой в состоянии опьянения. В его анализах выявили следы алкоголя, кокаина и марихуаны. Жертвой аварии на Садовом кольце стал курьер Сергей Захаров.

Многие представители общественности ранее выразили убеждение, что Ефремов должен сесть в тюрьму.