Ракета Х-32 приблизит Су-30 к самолетам дальней авиации

Как крылатая ракета Х-32 значительно расширит боевые возможности истребителя Су-30СМ, заявил Федеральному агентству новостей военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщила, что российские инженеры ведут разработку принципиально нового вооружения для истребителей Су-30СМ.

Издание напоминает, что опытно-конструкторские работы (ОКР) «Адаптация-Су» по модернизации Су-30СМ начались в 2015 году. В рамках исследований были созданы несколько программ по созданию ракет для ударной авиации. Одной из них стала адаптация крылатой ракеты Х-32 двойного назначения для сверхманевренного многофункционального истребителя.

«Потенциально «тридцатка» (Су-30СМ. — Прим. ФАН) способна нести одну Х-32 на основном узле подвески под фюзеляжем», — заявил в свою очередь редактор портала militaryrussia Дмитрий Корнев.

Другой военный эксперт, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью Федеральному агентству новостей поддержал коллегу и добавил, что ОКР «Адаптация-Су» — «это самое правильное решение, которое только может быть принято».

«Су-30СМ — это многоцелевой истребитель, способный одинаково эффективно вести воздушный бой и поражать как наземные, так и морские цели. Соответственно, усиление его боевого потенциала за счет добавления возможности нести крылатую ракету Х-32 можно только приветствовать. Учитывая радиус действия Су-30СМ и его способность производить дозаправку в воздухе, с ракетой Х-32 он может стать чуть ли не самолетом дальней авиации. Кстати, по схожему принципу модернизации, перехватчик МиГ-31 стал носителем комплекса «Кинжал», — говорит аналитик.

Раньше крылатые ракеты Х-32 могли использовать только дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3. Боеприпас можно отнести к классу «воздух-поверхность» с дальностью до 1000 км и скоростью 5 тыс. км/час.

«Это очень хорошая ракета, и если ее можно будет ставить на Су-30СМ, то истребитель сможет поражать как дальние наземные цели, так и группировки кораблей противника. Теперь уже Су будет подходить ну не совсем под уровень дальней авиации, но очень близко к нему. Он элементарно сможет поражать цели на удалении 4000 км. Ракету пустил и ушел, она сама долетит куда надо — просто вводишь координаты. Ракета себя зарекомендовала с положительной стороны, к тому же она способна прорывать средства обороны кораблей противника за счет того, что поднимается на большую высоту, откуда ее невозможно поразить средствами ПРО, а потом начинает заходить на цель в крутом пике. Там скорости такие, что ее практически ничем не собьёшь. Это значительно усилит ВКС и будет отличным козырем», — заключил Андрей Красноперов.

Напомним, аналитики американского издания Military Watch ранее обратили внимание на «убойную» связку истребителей Су-57 и Су-35. В России пока еще не запущено серийное производство новейших боевых самолетов пятого поколения Су-57, но существуют опытные образцы, на которых ВС РФ «обкатывают» новые тактические взаимодействия. По мнению западных журналистов, связка Су-57 и Су-35 доставит массу проблем авиации США.