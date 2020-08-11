ВОЗ поддерживает контакт с Россией по разработке вакцины против COVID-19

Женева, 11 августа. Всемирная организация здравоохранения поддерживает контакт с Россией по вопросу разработки вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, выступая на брифинге в Женеве.

«По вакцинам, безусловно, мы находимся в контакте со всеми правительствами, и мы находимся в контакте и работаем с российскими органами здравоохранения», — сказал представитель ВОЗ.

Он также заявил о необходимости продолжить инвестировать в ускорение разработки безопасного лечения и вакцин, которые поспособствуют снижению передачи опасного заболевания.

Язаревич добавил, что ВОЗ следит за прогрессом в разработке вакцин против COVID-19 и еженедельно обновляет список «вакцин-кандидатов».

Президент России Владимир Путин сообщил, что первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в РФ, напомнил Infox.ru. Глава российского государства подчеркнул, что вакцина показала свою эффективность.