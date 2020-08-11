РФПИ назвал дату начала массовой вакцинации от COVID-19 в России

Москва, 11 августа. Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, информация о регистрации вакцины от коронавируса уже направлена во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Дмитриев отметил, что вакцинация поможет справиться со второй волной эпидемии, пишет телеканал «360».

«Россия договорилась о производстве своей вакцины от коронавируса в пяти странах, общие мощности позволят произвести 500 млн доз за год», — сказал Дмитриев.

Глава РФПИ рассказал, что Россия уже получила заявки на 1 млрд доз вакцин из 20 стран.

Во вторник Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавируса, которая была создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021. Первыми препарат в стране получат медработники и пожилые россияне, которые находятся в группе риска.

Ранее международная Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), участниками которой являются международные фармацевтические концерны, направила письмо главе Минздрава РФ с призывом отсрочить регистрацию вакцины от коронавируса. Замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко напомнила, что Россия — страна с богатой историей разработки и производства вакцин, поэтому вряд ли препарат центра имени Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям.