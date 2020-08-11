Найдена запись последнего концерта Цоя, которая считалась утраченной

Москва, 11 августа. Поклонники творчества Виктора Цоя и группы «Кино» 15 августа на Первом канале увидят отреставрированную запись последнего концерта коллектива в «Лужниках», который состоялся в июне 1990 года. Запись считалась утраченной.

Стоит отметить, что во время мероприятия, где были 70 тысяч зрителей, был зажжен Олимпийский огонь Игр-1980. После выступления коллектива все насладились салютом.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта подчеркнул, что именно для телеэфира хотелось показать не еще раз концерт в «Олимпийском», а именно в «Лужниках», который стал последним перед гибелью Виктора Цоя.

Аксюта отметил, что запись последнего концерта считалась утраченной, однако ее удалось найти. Он констатировал, что качество не самое хорошее, но с ней работают профильные специалисты. Продюсер надеется, что к 15 августа все будет закончено, сообщает пресс-служба Первого канала.

Напомним, что 15 августа 1990 года произошла авария, в которой погиб Виктор Цой. Музыкант ехал с рыбалки по территории тогда еще Латвийской ССР. В какой-то момент исполнитель не справился с управлением и врезался в автобус.

Группа «Кино» считалась одной из самых популярных групп в СССР. Такое название коллектив получил в 1982 году. За восемь лет творчества при жизни Цоя было выпущено восемь альбомов.