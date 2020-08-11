Юрист рассказала о «подводных камнях» при получении маткапитала

Последние принятые решения в государстве относительно материнского капитала — это отличный стимул для молодых семей в рождении детей. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Дополнения маткапитала

В январе 2020 года президент России Владимир Путин сделал заявление о продлении программы материнского капитала, где он так же предложил ряд дополнений:

— Программа материнского капитала продлевается до конца 2026 года;

— Выплаты материнского капитала начинаются после рождения первого ребенка в сумме, которая раньше полагалась за второго. С учетом индексации, сумма в 2020 году составляет 466 617 рублей;

— За второго ребенка семье дополнительно выплачивается 150 000 рублей;

— За третьего ребенка государство погашает дополнительно 450 000 рублей от ипотечного кредита выданного семье;

— Если до 1 января 2020 года в семье родился первый ребенок, то при появлении второго, начиная с 2020 года, семья получит 616 617 рублей сразу за двух детей. Если второй ребенок в семье не рождается, то выплаты за первого не предусмотрены.

«Подводные камни»

Так что же нужно знать семье, прежде чем использовать материнский капитал? Здесь то и поджидают молодых родителей неожиданности, а другим словом они принимают на себя бремя обязательств.

«Покупаемое на материнский капитал жилье по законодательству должно быть переведено в общую долевую собственность всех членов семьи — и детей, и супругов. При любом варианте приобретаемого жилья получатель капитала, а это обычно мать, пишет обязательство в ПФР, что выделит доли всем членам семьи», — пояснила Ольга Сулим.

По словам юриста, проблема заключается в том, что размер долей для детей и родителей законом не предусмотрен. Часть судов в спорах, связанных с использованием маткапитала, занимают позицию равенства долей детей и родителей. Некоторые нотариусы же допускают деление долей с учетом вклада маткапитала в полную стоимость жилья.

«Этот недочет в законе может использоваться родителями для сознательного уменьшения размера долей несовершеннолетних детей, а спустя время судебными спорами между повзрослевшими детьми и родителями за доли в собственности. Кроме того, могут возникнуть и другие неприятности при выделении равных долей детям и родителям, когда семья захочет продать купленное на маткапитал жилье, чтобы приобрести другое», — добавила Сулим.

Как отметила юрист, пока дети являются несовершеннолетними, данные сделки не пройдут без контроля органов опеки и легально обойти данную процедуру не получится. Родители будут вынуждены доказать, что дети получат равноценное или лучшее жилье.

«Тем не менее последние принятые решения в государстве относительно материнского капитала — это отличный стимул для молодых семей в рождении детей, главным условием которого является приобретение нового, качественного и просторного жилья. Таким образом, государство старается оказать существенную материальную помощь в приобретении квартиры или дома», — заключила Ольга Сулим.

Ранее в Минтруде разъяснили особенности назначения выплаты из средств материнского капитала. При назначении выплаты из средств материнского капитала доход семьи будет посчитан за 12 месяцев, которые истекли за полгода до даты подачи заявления.