Назван срок действия российской вакцины от коронавируса

Москва, 11 августа. Иммунитет от коронавируса, который позволит сформировать российская вакцина, вероятно, будет действовать около двух лет, сообщили в Минздраве РФ.

Как уточнили в ведомстве, применение векторных вакцин при двукратной схеме введения показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет. Зарегистрированный препарат получил название Гам-КОВИД-Вак. Он представляет векторную двухкомпонентную вакцину на основе аденовируса человека.

В Минздраве подчеркнули, что вакцина успешно прошла испытания сначала на грызунах и приматах, а потом на двух группах добровольцев. Отдельно в министерстве обратили внимание, что препарат не содержит компонентов вируса COVID-19.

Напомним, о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса объявил сегодня президент РФ Владимир Путин. Производством Гам-КОВИД-Вак будет заниматься Центр имени Гамалеи и компания «Биннофарм».