Подписчиков разозлил пост Нюши о Байкале

Москва, 11 августа. Под новым постом в Instagram-аккаунте популярной певицы появляются негативные комментарии. Пользователи недовольны текстом, которым звезда сопроводила фотографию. Нюша рассказала своим поклонникам об ужесточении контроля за вырубкой леса вблизи озера Байкал.

«Сегодня стало понятно, что благодаря президенту, никому не будет позволено вырубать леса уникального озера Байкала. Напротив, поручено ужесточить экологические требования ко всему, что может изменить ландшафт байкальских земель», — пишет звезда.

На момент публикации пост собрал более 86 тысяч лайков и всего 350 комментариев. В большинстве случаев поклонники хвалят свою любимицу за внешний вид, но некоторых подписчиков разозлил порыв певицы, они призвали ее публиковать новости о композициях и клипах.

«Вам больше идет песни петь, нежели говорить на политические темы. Каждый должен заниматься своим делом!», «Хватит уже про экологию никому это не интересно,мы подписаны на тебя потому что ценим твое творчество, про него писала бы лучше», «Опять эта экология… Господи, можно поменьше ее? пожалуйста!», «Можно что-то кроме «экосреды?» — возмущаются комментаторы.

Ранее Нюша уже публиковала подобные новости, которые также не нашли поддержки в сети.

Напомним, что депутаты Госдумы ранее приняли законопроект, который выводит строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под ряда экологических ограничений. В частности, документ разрешает сплошную вырубку леса. Принятие законопроекта спровоцировало несанкционированные митинги и акции протеста в Улан-Удэ.