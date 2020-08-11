Какие выплаты полагаются в РФ в августе-сентябре 2020, как увеличить пенсию

Россиянам, в том числе семьям с детьми, безработным, а также потерявшим доход индивидуальным предпринимателям, имеющим право на выплаты в связи с пандемией COVID-19, которые еще их не оформили, следует поторопиться. После 30 сентября «карета превратится в тыкву», и право на пособия граждане потеряют. Все документы следует подать в августе-сентябре 2020 года.

Приводим мнение экспертов, которые оценили, насколько обоснованы запросы россиян, считающих, что пенсия в стране должна быть около 60 тысяч рублей в месяц (в Москве аппетиты еще выше — не менее 92 тысяч в месяц).

Какие выплаты полагаются россиянам в августе-сентябре 2020 года

Некоторые категории граждан в августе-сентябре 2020 года имеют последнюю возможность получить некоторые виды финансовой поддержки от государства в связи с пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом. После сентября эти пособия выплачиваться уже не будут.

Граждане РФ, ставшие безработными (по любым причинам) после 1 марта 2020-го, имеют право до конца года на увеличенное пособие по безработице, которое составляет 1 МРОТ — 12 130 рублей.

Такую же поддержку в течение трех месяцев могут получать индивидуальные предприниматели, которые прекратили деятельность после 1 марта 2020 года. Выплаты необходимо оформить до конца сентября этого года.

Родители, оставшиеся без работы, могут дополнительно к другим выплатам получить по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка (это пособие может оформить только один родитель).

Малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет могут получить около 5,5 тысячи рублей на каждого ребенка (половину регионального детского прожиточного минимума).

Семьи с детьми, ранее не оформившие положенные им выплаты, могут получить 15 тысяч рублей (по пять тысяч за апрель, май и июнь) на каждого ребенка от рождения до трех лет; по десять тысяч рублей на детей от трех до 16 лет за июнь; столько же на детей от рождения до 16 лет за июль. Таким образом, если граждане с детьми, которые родились в июне, еще не получили положенные им выплаты, они могут рассчитывать на единовременную поддержку до 35 тысяч рублей. Напоминаем, оформить все эти выплаты нужно до конца сентября.

После 30 сентября 2020 года претендовать на эти пособия будет нельзя.

Будет ли новая выплата в десять тысяч на детей

Граждане активно интересуются, будет ли новая выплата в августе по десять тысяч рублей на детей до 16 лет, а также, есть ли шанс, что такую сумму выплатят родителям подростков 16-18 лет.

Пока такое решение не принято, хотя соответствующий законопроект представлен в Госдуму. Однако на региональном уровне помощь семьям, в том числе для подготовки к школе, оказывается. Напомним, с 1 сентября все российские школы начнут работать в очном режиме.

Как получить пенсию в 90 тысяч рублей

Недавний опрос выявил, что в среднем по России граждане хотели бы получать пенсию не менее 59 тысяч рублей, запросы жителей обеих столиц еще выше — более 90 тысяч рублей в месяц (в Москве — 92). Эксперты считают, что получать пенсию в 90 тысяч возможно, хотя и непросто, сообщают «Известия».

Речь идет о том, чтобы копить на будущую старость, начиная с молодости — с начала трудовой деятельности. При этом деньги не должны лежать в кубышке, их нужно грамотно инвестировать, стараясь при этом не упустить доход, но и не прогореть. По мнению одного из опрошенных изданием экспертов, для получения пенсии в 90 тысяч рублей человеку за жизнь нужно накопить не менее 25 миллионов рублей, да еще и удачно вложить эти деньги.

Копить следует в течение всего трудового стажа, который в России в среднем составляет 35 лет, отметил другой эксперт.

Напомним, в России есть программа софинансирования пенсий, поддерживаемая государством, которая позволяет увеличить будущую пенсию за счет дополнительных взносов как самого гражданина, так и за счет государственных средств. Однако с 2015 года новых участников в эту программу уже не принимают. Количество граждан, участвующих в программе, невелико.

Была в России и программа накопительной пенсии. Однако из-за заморозки на период с 2014 по 2022 г.г. поступлений средств на соответствующие счета, формирование накопительной пенсии граждан РФ фактически приостановлено.

В настоящее время Минфин и Центробанк разрабатывают новую программу софинасирования, но, когда она будет запущена, пока неизвестно. Название программы — Гарантированный пенсионный план (ГПП). Это предлагаемая к внедрению с 2021 года новая система накопления россиянами пенсионных средств. ГПП предусматривает добровольное ежемесячное отчисление нескольких процентов заработной платы в негосударственный пенсионный фонд, что позволит гражданам в будущем увеличить свой доход после получения пенсии по старости.

В настоящее время пенсионное обеспечение в России носит уравнительный характер. В июне средний размер государственной пенсии в РФ составил 15 тысяч рублей. По данным Пенсионного фонда РФ (ПФР), большинство неработающих пенсионеров получают в среднем 16,5 тысячи рублей. Работающие пенсионеры получают более низкую пенсию, поскольку индексация выплат для этой категории граждан приостановлена в 2016 году.