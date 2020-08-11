«Яндекс» запустил платформу для самозанятых

Москва, 11 августа. Платформу для самозанятых запустила российская IT-компания «Яндекс». Не только индивидуальные предприниматели, но и физлица могут подключиться к «Яндекс.Про».

Для удобства пользования было создано и соответствующее приложение. Теперь самозанятые граждане смогут в удобном режиме подсчитывать свой доход и находить предложения для заработка. Причем, пользователь сам может решать: полная занятость или на несколько часов. «Яндекс.Про» подойдет не только водителям, курьерам и доставщикам еды, но и мастерам, частным преподавателям.

Платформа включает в себя работу таких сервисов, как навигация, экстренный звонок.

Стоит отметить, что с помощью приложения предпринимателям можно быстро зарегистрироваться для получения статуса самозанятого. Достаточно синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог». Таким образом, все налоги и платежи будут перечисляться автоматически, говорится в сообщении интернет-компании.