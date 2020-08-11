Адвокат Жорин рассказал, что может грозить Широкову за избиение судьи

Москва, 11 августа. Адвокат Сергей Жорин заявил, что суровость наказания футболиста Романа Широкова будет зависеть от степени тяжести повреждений у избитого им арбитра Никиты Данченкова.

Известный российский юрист, услугами которого нередко пользуются известные личности, прокомментировал Федеральному агентству новостей скандальный инцидент в матче любительского турнира, где Широков нанес Данченкову удары кулаком и ногой.

«Все будет зависеть от степени вреда здоровью, который был причинен [судье], — сказал Жорин. — Предположительно, тут легкий вред здоровью... В данном случае это — уголовное наказание по статье 115 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью». — Прим. ФАН), которая предусматривает наказание до одного года исправительных работ».

Но если, по словам собеседника ФАН, врачи сделают вывод, что этого самого «легкого вреда здоровью» нет, то надо будет говорить о побоях, которые в нашей стране декриминализировали.

«Тогда это статья 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях, — пояснил Жорин. — Тут предусмотрены штраф до 30 тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток».

Вышеупомянутая статья звучит так: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

«В теории можно, конечно, предположить, что могут быть какие-то скрытые повреждения, — подчеркнул адвокат. — Потерпевшему нужно очень глубоко обследоваться. И если будет установлен уже вред здоровью средней тяжести, например, какое-то внутреннее кровоизлияние, тогда это уже прямая угроза к лишению свободы».

Ране стало известно о том, что Роман Широков, бывший футболист, в частности, ЦСКА, «Зенита» (Санкт-Петербург) и московского «Спартака» в матче любительских команд избил арбитра Никиту Данченкова. Тот якобы не назначил пенальти и показал красную карточку игроку из команды Широкова. Данченков, как стало известно, снял побои в медицинском учреждении и в ближайшем будущем планирует подавать в суд на обидчика. Позже на телеканале «Матч ТВ», где экс-полузащитник сборной России работал экспертом, отстранил Широкова от эфиров.