В России началась циркуляция гриппа

Москва, 11 августа. В России уже началась циркуляция вируса гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. К такому выводу эксперты ведомства пришли по итогам исследования более 1,5 тыс. проб и различных вирусов в 17 регионах страны.

Попова уточнила, что сейчас можно говорить в первую очередь о циркуляции вирусов негриппозной этиологии.

«Из общего количества проб мы увидели циркуляцию вирусов почти у 6% неболеющих россиян, которых мы обследовали методом случайной выборки», — пояснила она.

В 65% случаев эксперты выявили циркуляция сезонного вируса, а у каждого десятого — вирусы парагриппа.

«Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть», — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что для детей в преддверии нового учебного года будет изготовлено около 18 млн доз вакцины от гриппа.

«Это 60% от общего количества детей в Российской Федерации. Из них 10 млн будут доставлены в субъекты к 1 сентября», — заключила она.

Ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что заразиться гриппом через вакцинацию невозможно, однако этот миф, к сожалению, продолжает бытовать среди людей, особенно среди молодых матерей.