Колганова рассказала об отчаянии из-за отсутствия детей

Москва, 11 августа. Актриса Татьяна Колганова рассказала, что отсутствие детей вызывает у нее отчаяние. Но знаменитость не теряет надежды, что еще сможет забеременеть.

Колганова призналась, что до сих ждет «заветного часа», когда забеременеет. Однако отсутствие детей иногда вызывает у 48-летней актрисы отчаяние.

«Я до сих пор жду этого заветного часа, что забеременею, признаюсь честно. Это отчаяние безумное, когда у тебя нет ребенка», — рассказала она в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам Колгановой, она была беременна, но ей не удалось выносить плод. Актриса потеряла ребенка после перелета во время съемок «Линии судьбы». Колганова считает, что причина того, что ей не удается забеременеть, кроется в юности. Актриса рассказала, что часто доводила себя до усталости, но лишь с годами поняла, что не стоило этого делать.

«Не надо списывать меня со счетов. Надо молиться. Непонятно, почему все так сложилось. Бог пока не дал мне ребенка, но я верю», — подытожила она.

Ранее об отказе иметь детей рассказала Надежда Бабкина. По ее словам, она не захотела заводить детей от молодого возлюбленного Евгения Гора. Кроме того, Бабкина объяснила, почему до сих пор не заключила брак с Гором. Певица призналась, что супруг делал ей предложение много лет назад, но она отказалась.