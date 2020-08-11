Эксперты Soha рассказали об ответе РФ на приближение США к своим границам

Ханой, 11 августа. Россия готовит жесткий ответ на переброску войск США к российским границам. Об этом говорится в статье вьетнамского издания Soha.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон осуществляет перегруппировку американских войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России и усиления «сдерживания» Москвы. Целью США и их союзников является Калининградская область. В Пентагоне уже не раз заявляли, что данный регион станет целью удара в случае войны с Россией.

По данным экспертов Soha, Россия готовит жесткий и достойный ответ на действия США. Так, Москва начала масштабные военно-морские учения «Океанский щит — 2020» в Балтийском море, передает «ПолитРоссия».

В маневрах задействованы более двух тысяч военнослужащих, 30 боевых кораблей, 18 самолетов, а также сухопутные виды вооружения и техники. В ходе учений состоится высадка морского десанта на необорудованное побережье.

Эксперты отмечают, что масштабные военно-морские учения «Океанский щит — 2020», являются «подготовкой» к возможной атаке со стороны войск США и НАТО. Аналитики уверены, что российские учения заставят Пентагон задуматься над тем, какую цену могут заплатить США за провокационные действия в отношении России.