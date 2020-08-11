В Китае оценили, как Ту-22М3М станет преградой для ВМС США в Черном море

Москва, 11 августа. Российский бомбардировщик Ту-22М3М представит большие проблемы кораблям ВМС США в случае конфликта в Черном море. Об этом пишет китайское издание Sohu.

В течение длительного времени американский флот и военно-морская авиация считались лучшими в мире. После Второй мировой войны США переманили многих немецких инженеров, в результате на свет появились истребители F-22 и F-35, передает «Ньюинформ».

В качестве ответа СССР в 1972 году выпустил бомбардировщик Ту-22М, всего в армию поступило около 500 самолетов. Машина обладает двумя турбовентиляторными двигателями NK-25, дающими сверхзвуковую способность полета. В новейшее время самолет модернизировали, теперь он может нести гиперзвуковые ракеты.

По мнению китайских журналистов, четыре имеющихся у России Ту-22М3М станут непреодолимой преградой для ВМС США в Черном море, даже несмотря на наличие у американцев крупнейших в мире авианосцев. Новейший российский бомбардировщик передвигается со сверхзвуковой скоростью, а гиперзвуковые ракеты будут недосягаемы для американских средств ПВО.

Ранее Леонков прокомментировал заявление о возможности США нанести удар по России. По его мнению, российские военные попросту не допустят этого, передает «Царьград».