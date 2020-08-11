Россияне готовы отвечать за огнестрел и стрелять по напавшему преступнику

Жители России не прочь получить в арсенал самообороны огнестрельное оружие, следует из исследования, оказавшегося в распоряжении Федерального агентства новостей. 69% россиян положительно относятся к возможности владеть оружием и к его свободному обороту.

Мало иметь пистолет в сейфе

Наблюдая совсем не мирные протесты в Соединенных Штатах Америки, аналитики компании «Delta Системы безопасности» провели исследование в шести федеральных округах РФ и выяснили, готовы ли россияне выступить против правонарушителя с огнестрелом в руках. Уточняется, что в опросе приняли участие чуть больше 1000 человек (в большинстве мужчины) в возрасте от 20 до 65 лет.

«В современном обществе равняться на западный опыт стало практически нормой, поэтому неудивительно, что 69% опрошенных россиян считают полностью оправданным конституционно закрепленное право американцев на свободное хранение и ношение оружия, — говорится в исследовании. — Помимо этого 47% респондентов положительно смотрят на возможность перенять американский опыт и легализовать оружие у нас в стране, еще 28% также считают подобную инициативу положительной, но с оговоркой, что для этого необходимо строго соблюдать все правила и предписания и вести строжайший контроль. Против высказалось меньшинство — всего 24%».

По мнению председателя правления общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслава Ванеева, статистика — несмотря на скромную выборку в 1000 человек — вполне релевантная.

«Перелом в отношении россиян к владению оружием для защиты своей жизни произошел в 2014–15-х годах, — прокомментировал Ванеев в разговоре с ФАН. — Это было заметно по моим эфирам на радио: во время выступлений мы делали опросы и процент россиян, которые положительно относятся к владению оружием, вырос до 69–75%».

Современный опрос Delta показывает: 53% респондентов готовы встать на защиту собственного имущества с оружием в руках, а 43% считают, что именно огнестрельное оружие оправдано для рядовых граждан как средство самозащиты. Впрочем, генеральный директор компании Андрей Цыбаков считает позитивное отношение к огнестрельному оружию фантазиями.

«Люди не понимают, насколько сложно противостоять кому-либо с оружием в руках, в первую очередь морально, — говорит он. — Мало просто иметь пистолет в сейфе, нужно уметь с ним обращаться и иметь психологическую подготовку. А также знать нормативно-правовую базу: в каком случае можно открыть огонь. Даже в нашей профессиональной практике охранники высшего, шестого разряда, имеющие право использовать огнестрельное оружие, прибегают к этому методу разрешения конфликтной ситуации скорее никогда, чем редко».

С этой позицией согласен другой собеседник ФАН, член движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ Александр Михайлов. По его мнению, люди не осознают последствия применения оружия и завышают свою решимость применить огнестрельное оружие для защиты имущества, здоровья, чести и достоинства. Например, по результатам опроса Delta, 45% заявили, что смогли бы применить оружие, если бы возникла угроза для жизни близких и родных, и всего 2% не смогли бы «взять грех на душу» и доверились бы обстоятельствам.

«Мы сейчас сталкиваемся с тем, что оружие применяется под влиянием не реальной оценки ситуации, а эмоционального состояния. И в этом случае человек попадает под уголовную ответственность за превышение необходимой обороны, — рассказал Михайлов. — Люди голосуют за оружие, потому что не доверяют правоохранительной системе. Нас же интересует, что будет после того, как такое оружие окажется на руках».

Напомним, в ряде штатов США считается безусловным право на самооборону вплоть до смерти нападающего в случае вторжения на частную территорию. В российском исследовании подавляющее большинство опрошенных (83%) также хотели бы иметь право защищать свою собственность любыми возможными способами. Лишь 17% высказались «против» и уточнили, что не вправе принимать решение о лишении человека жизни, даже если это преступник.

Шансы преступников и жертв надо уравнять

Глава организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев считает, что драматизировать последствия от разрешения на свободный оборот короткоствольного огнестрельного оружия не стоит.

«Пистолет во всем мире воспринимается как оружие самообороны, а не нападения, — объясняет собеседник агентства. — Летальность от него 25%, в то время как от нарезного длинноствольного — 60–65%, от дробовика — 92–98%».

Кроме того, уверяет Ванеев, в России фиксируется самый низкий уровень случаев использования гражданского оружия людьми с психическими отклонениями — это с учетом того, что у россиян, по данным эксперта, на руках 12 млн образцов нелегального боевого оружия и 6 млн легального охотничьего гражданского оружия.

«Еще когда органы МВД входили в структуру лицензионно-разрешительной системы (до 2016 года — Прим. ФАН), они сообщали, что от владельцев гражданского оружия нет криминальной нагрузки, — говорит Ванеев. — При этом гражданское население перед преступностью обезоружено, да и геологам, железнодорожным проходчикам, сельским почтальонам в отдаленных регионах пистолет пригодился бы для защиты жизни».

Майор запаса, член организации «Офицеры России» Юрий Хожайнов также выступает за оборот огнестрельного оружия среди гражданского населения, но с условиями: сделать обучение сложным и строгим.

«Современное стрелковое оружие разработано так, чтобы любой человек смог за день научиться стрелять, — рассуждает Юрий Хожайнов. — Но применять оружие намного сложнее, чем просто нажимать на спусковой крючок и перезаряжать магазин. Надо знать технику безопасности, уметь не просто делать выстрел, а попадать в цель и не попадать в невинного человека, а также знать правила применения оружия в гражданской жизни — чтобы потом не сесть. Просто раздать людям оружие — интересно, но это не ответит на вопросы общества. Надо менять закон, который позволил бы применить у себя дома оружие против того, кто к тебе вломился. Должны измениться критерии допустимой самообороны».

Шансы злоумышленников и мирных людей надо уравнять, считает собеседник ФАН. Он напомнил, что сейчас россияне имеют право защищать свою жизнь и здоровье с помощью перцовых баллончиков, электрошокеров, травматического оружия. Но их применение часто оборачивается судебным преследованием самих жертв нападения.

Директор службы реагирования компании Delta Системы безопасности Рузаль Хамитов уточняет: даже у сотрудников групп быстрого реагирования есть ограничения в применении гражданского оружия.

«Ни при каких условиях нельзя стрелять в женщин, несовершеннолетних и инвалидов, даже если они совершают противоправные действия. Нельзя использовать оружие в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, — рассказывает Хамитов. — Основанием для применения травматики служит открытая агрессия на улице или в помещении со стороны группы лиц или возникновение ситуации, когда складывается явная угроза жизни и здоровью, например нападение с топором. Но даже в этих ситуациях необходимо соблюсти еще целый ряд дополнительных мер. Сотрудники частных охранных предприятий проходят длительную и серьезную подготовку, в том числе психологическую. Для неподготовленного человека выступить против преступника, тем более с оружием в руках, будет достаточно проблематично, и велик шанс, что это самое оружие по итогу может быть использовано против вас».

Добавим, что по данным опроса, 43% россиян высказались в пользу огнестрельного оружия, 37% в пользу травматического, 20% предпочли бы газовый или перцовый баллончик и лишь 2% отдали предпочтение холодному оружию.