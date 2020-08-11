В Варшаве заявили о рухнувшей надежде Польши на добычу своего газа

Варшава, 11 августа. Польша в своем стремлении показать, что российский газ ей не нужен, жестко провалилась. Варшава делала ставку на добычу сланцевого газа. Неудачу в этом деле признал председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский.

Отметим, что Польша была вдохновлена примером Штатов, которые добывают этот вид сырья. Американские специалисты дали надежду полякам, что на их территории можно добыть почти триллион кубометров сланцевого газа. Только польский газ оказался «неправильным» — он залегает гораздо глубже, чем у заокеанских партнеров. К тому же, нет смысла тратиться на добычу в условиях падения котировок на «голубое топливо».

Квечиньский отметил, что есть вероятность возвращения к вопросу о добыче газа в Польше, но при условии разработки иных методов. Топ-менеджер подчеркнул, что технологии добычи, которые применяются в США, не подходят для Европы. Он констатировал, что газ в Польше не такой, как в Америке, сообщает «Польское радио».

Напомним, что Польша предпринимает попытки помешать строительству газопровода «Северный поток - 2». Варшава даже оштрафовала «Газпром», что никак не отразится на ходе реализации проекта, считает эксперт Станислав Митрахович, пишет «Вечерняя Москва».