Вспыхнувшая ссора закончилась поджогом спорщика в Стамбуле

Стамбул, 11 августа. Очередное правонарушение с домашним насилием в Стамбуле: из-за конфликта старший брат облил младшего растворителем и поджог.

Мотив ссоры Хусейна Д. и Серкан Д. 10 августа в районе Бейоглу неизвестен. Братья начали конфликтовать на улице примерно в 17.30. Судя по камерам с места происшествия, виновник пришел на рабочее место потерпевшего с бутылкой горючего вещества, после словесной перепалки Хусейн поджог брата. Очевидцы начали обливать водой из бутылок и чайников Серкана, который бегал по улице в огне.

На место происшествия приехали медики, младшему брату сейчас оказывают помощь в больнице. Хусейн был доставлен в полицейский участок. Расследование дела продолжается.

Турция остается крайне опасным регионом. Вчера в городе Орду заживо сожгли 22-летнюю девушку. Виновным оказался ее возлюбленный, который после убийства решил поджечь себя, но выжил.

Ранее ФАН писал, что Анталья стала одним из самых криминальных районов Турции. Только за последнюю неделю в городе произошло несколько жестоких убийств и правонарушений.