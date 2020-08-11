Старший сын Захарова подал иск к Ефремову на 6,5 млн рублей

Москва, 11 августа. Старший сын погибшего в ДТП с участием актера театра и кино Михаила Ефремова Виталий Захаров подал иск к артисту о возмещении морального вреда на сумму 6,5 миллиона рублей.

«Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича гражданским ответчиком и взыскать с него в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в счет компенсации моего морального вреда 6 млн 500 тыс. рублей», — приводит ТАСС текст документа.

Иск подготовлен адвокатом Сергеем Аверцевым, который представляет интересы старшего сына Захарова.

Потерпевшими по делу о смертельном ДТП также считаются вдова, брат и младший сын Захарова. Их интересы представляет Александр Добровинский, который ранее сообщил, что иски к артисту уже подготовлены.

Дорожное происшествие, спровоцированное Ефремовым, произошло в центре Москвы в начале июня, напомнил «Ридус». В результате автомобильной аварии погиб водитель Lada Сергей Захаров. Экспертиза показала, что заслуженный артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

На одном из судебных заседаний именитый артист вину не признал. По его словам, он ничего не помнит с того страшного дня.

Ранее адвокат семьи погибшего в ДТП Захарова Александр Добровинский предъявил в суде запись первых минут после аварии, которая доказывает, что артист находился за рулем своего автомобиля, указал Infox.ru.

Родственники требуют назначить артисту справедливое наказание. Многие эксперты считают, что актер должен отправиться за решетку. Такой позиции, в частности, придерживается комментатор Дмитрий Губерниев.